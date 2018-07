Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Brexit

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Brexit:

"Mehr als zwei Jahre nach der Entscheidung der Wähler des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen, nähert sich die Regierung in London einer Position an, die man als halbwegs realistisch bezeichnen könnte; zumindest in dem Sinne, dass Ignoranz und Fantasien nicht mehr die Leitsterne der britischen Politik nach dem Austritt sein sollen.



Das leichtfertige Gerede von einem "harten Brexit", dessen Kosten spielend von einem Britannien wieder hereingeholt würden, das auf den aufstrebenden Märkten sein Glück machen werde, ist zwar nicht verschwunden, aber es ist nicht mehr der "background sound" der Politik der Premierministerin May. Die hat ihr Kabinett jetzt zu einem "weichen Brexit" verdonnert. Man wird sehen, wie lange die "Brexit"-Fraktion in der Lage ist, Disziplin zu wahren."/yyzz/DP/he