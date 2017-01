Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Brexit

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Brexit:

"Stärker, fairer, globaler - dieser Dreiklang soll Verfassung und Ausrichtung Britanniens nach dem Ausscheiden aus der EU charakterisieren.



Wie realistisch diese Ziele sind und was daran Wunschdenken ist, das wird sich in ein paar Jahren zeigen, zum Beispiel an Investitionsentscheidungen, Handelsströmen, Wechselkursen, Wachstumsraten. Angesichts der politischen Großwetterlage bedarf es großer Glaubensstärke, in der künftigen britischen Solonummer die Erfüllung des nationalen Interesses zu sehen - und nicht die Schwächung beider Seiten. Aber nun kommt es eben so. Die EU der 27 und Britannien sollten alles daran setzen, dass die Trennung nicht in einen Rosenkrieg mündet und ein enges, kooperatives Verhältnis in der "Zeit danach" nicht verbaut wird."/DP/he