Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Bauernprotest

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Bauernprotest:

"Das Agrarpaket der Bundesregierung, gegen das sich die Proteste richten, hat Misstrauen und Verunsicherung, die daraus erwachsen, trotz üppiger Hilfszusagen noch einmal verstärkt.



Besonders umstritten sind Vorschriften für Stickstoffdüngung und Pflanzenschutz, die sich gegen Nitrat im Grundwasser und Insektensterben richten. Dass etwas getan werden muss, ist auch den Bauern klar; nicht aber, was jetzt auf sie zukommt. Wiewohl als Hauptschuldige identifiziert, waren sie in die Beratungen nur unzureichend eingebunden. Das nährt den Verdacht, dass hier nicht nur um Klima- und Naturschutz gerungen wird, sondern um den Sieg einer Agrarmoral, die viele Höfe in den Ruin treibt."