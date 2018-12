Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Bahnstreik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstag) schreibt zur Deutschen Bahn:

"Viele Probleme der Bahn sind hausgemacht.



(...) Für den aktuellen Stillstand trägt aber vor allem die Gewerkschaft EVG die Verantwortung. Sie muss sich fragen lassen, ob der flächendeckende Warnstreik verhältnismäßig war. Den meisten Pendlern war das erst einmal egal. Sie mussten sich darum kümmern, auf anderen Wegen zur Arbeit zu kommen - und stießen dabei auf ein viel größeres Problem. Denn auch auf den Straßen geht in den Stoßzeiten nichts mehr. Auf mehreren hundert Kilometern stauten sich die Autos am Montagmorgen alleine in Nordrhein-Westfalen. Das gesamte Verkehrssystem, sei es Schiene oder Straße, Wasser oder Luft, stößt an seine Grenzen. Es gleicht einem Uhrwerk, das nur noch in Ausnahmefällen reibungslos läuft. Ein Staubkorn reicht aus, und es gerät aus dem Takt." /yyzz/DP/fba