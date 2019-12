Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu von der Leyens 'Green Deal'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zum 'Green Deal' von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:

"(...) Mit ehrgeizigen Klimazielen soll die EU (.



..) wieder Vorreiter im Klimaschutz werden. Zugleich soll niemand auf der Strecke bleiben. Ein Übergangsfonds etwa soll besonders "geforderte" Regionen und Branchen unterstützen.(...) Entscheidend ist nun, wie von der Leyen ihre Pläne verwirklichen will. In diesem Punkt blieb der Green Deal vage. Konkrete Antworten, wie Klimaschutz und Wachstum versöhnt werden sollen, gibt er nicht. Die sollen erst im kommenden und im übernächsten Jahr gegeben werden, nach gründlicher Prüfung der Kosten und Folgen der verschiedenen Optionen.(...)Bisher ist der Green Deal vor allem ein Versprechen. Ob von der Leyen es halten kann, liegt nicht allein in ihrer Hand, vor allem die Mitgliedstaaten müssen mitziehen. Die Präsidentin aber muss nun liefern. Die großen Erwartungen hat sie selbst geweckt."/ra/DP/eas