Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu türkischer Offensive

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu türkischer Offensive:

"(...) Europa fürchtet eine Rückkehr des IS und eine neue Flüchtlingswelle.



Erdogan ficht das nicht an. Nicht zum ersten Mal stärkt eine Krise, die er ausgelöst hat, seine innenpolitische Stellung. Die Operation neutralisiert zwei Gefahren für seine Herrschaft: Sie treibt einen Keil zwischen die Oppositionsparteien CHP, die die Militäraktion unterstützt, und die prokurdische HDP, die sie ablehnt. Zudem werden in Zeiten des Krieges die Dissidenten aus seiner AKP keine neuen Parteien gründen, wie sie es angekündigt haben. Aufgrund der ausbleibenden internationalen Unterstützung ist jedoch die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Türkei sich mit weniger zufrieden geben wird als sie sich mit der "Operation Friedensquelle" zum Ziel gesetzt hat. Denn nur so vermeidet sie einen langen Krieg und könnte dennoch ihr Gesicht wahren."/be/DP/edh