Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu russischen Cyberattacken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu russischen Cyberattacken:

"(.) Die Unschuld vom Lande sind Putins digitale Truppen sicher nicht, aber sie stehen beileibe nicht allein auf dem virtuellen Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts. (.). Militärisch gesprochen ist der Cyber-Space einfach ein zusätzlicher, vierter Einsatzraum neben Land, Luft und See geworden.



Neu ist nur, dass hier auch zu Friedenszeiten ständig "gekämpft" wird. Alleine in Deutschland finden täglich Tausende Hackerangriffe auf Unternehmen und staatliche Einrichtungen statt. Die dürften zu einem erheblichem Teil auswärtigen Diensten zuzuschreiben sein, und zwar nicht nur russischen. Es bringt also nicht viel, Moskau immer wieder öffentlich den schwarzen Peter zuzuschieben. In erster Linie muss sich der Westen darum kümmern, dass er auch auf diesem Feld über angemessene Verteidigungsmittel verfügt. (.)"/yyzz/DP/she