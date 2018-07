Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu politischer Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu politischer Stimmung in Deutschland

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Annähernd zehn Monate nach der Wahl des Deutschen Bundestages und vier Monate nach der Bestätigung von Angela Merkel im Amt der Bundeskanzlerin ist die politische Stimmung in Deutschland im Großen und Ganzen stabil.



Doch das wohl kaum wegen, sondern trotz des Zustands der großen Koalition....Ein paar Punkte besser da als vordem stehen in dieser Sommerzeit nur zwei der sieben im Bundestag vertreten Parteien. Der AfD sind mehr denn je die nicht wenigen Stimmen derer sicher, die für die Schwächen der repräsentativen Demokratie nur noch Verachtung und für deren Stärken kein Verständnis mehr haben. Die Grünen wiederum haben es zumindest an der Spitze der Partei mit neuen Gesichtern versucht. Neue Antworten auf das Jahrhundertthema Migration sind auch sie bislang schuldig geblieben./al/DP/mis