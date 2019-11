Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu politischer Stabilität

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu politischer Stabilität:

"Innerhalb weniger Jahre ist das Zutrauen der Deutschen in die politische Stabilität dieses Landes "geradezu erdrutschartig verfallen," wie das Institut für Demoskopie Allensbach in einer Umfrage für diese Zeitung feststellt.



... Die große Koalition mit der "ewigen" Bundeskanzlerin an der Spitze war auch damals nicht populär. Sie galt aber einer Mehrheit als verlässlich und handlungsfähig. ... Die quälend lange Zeit der Regierungsbildung nach der jüngsten Bundestagswahl ... markieren den Beginn jener Erosion des Vertrauens. Dass neben der für ihre Selbstzerfleischungslust berüchtigten Sozialdemokratie auch die stets als Hort der Geschlossenheit wahrgenommene letzte Volkspartei CDU sich seit Monaten in Machtkämpfen aufreibt, hat diesen Prozess noch beschleunigt."/al/DP/nas