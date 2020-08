Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu möglicher Absage des Karnevals

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu möglicher Absage des Karnevals:

"(.) Wenn die Corona-Entwicklung so weitergehe, werde gar nichts aus Fasching und Karneval.



Eine Entscheidung soll (.) erst nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen (.) getroffen werden. (.) Ein Karneval, der wie in Pestzeiten die in Unordnung geratene Gesellschaft hinter Schnabelmasken persifliert, wäre ein makabres Schauspiel. Corona ist nicht die Pest, das stimmt. Die Seuche ist es aber auch deshalb nicht, weil sich das Nötige relativ leicht vom Unnötigen trennen lässt. Unnötig war schon der Urlaub in Risikogebieten. Bevor nun ähnlich verantwortungslos gefeiert wird, sollten erst einmal unbeschwerte Besuche in Altenheimen wieder möglich sein, sollten Eltern ihre Kinder sorglos in Schulen und Kindergärten schicken können, sollte niemand wegen der Pandemie seinen Arbeitsplatz verlieren. Alles andere ist Narretei."/yyzz/DP/nas