Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu französischen Wahlkampf

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu französischen Wahlkampf:

"Eine Vorentscheidung für den Ausgang der französischen Präsidentenwahl in gut einem Monat gab es nicht.



Aber dennoch blitzte in der Fernsehdebatte der fünf wichtigsten Kandidaten für das höchste Staatsamt ein demokratischer Hoffnungsschimmer auf. Zum ersten Mal blieben die Versprechungen Marine LePens, der Anführerin des Front National, über einen angeblich schmerzlosen Abschied von Euro und EU nicht unwidersprochen. Die einzige Frau in der Runde musste sich belehren lassen, als sie in den aktuellen britischen Wirtschaftsdaten bereits einen "Erfolg des Brexit" erkennen wollte. Gegenwind bekam sie auch bei ihren kaum verhohlenen Angriffen auf die muslimische Minderheit im Land zu spüren. Schon aus diesem Grund muss das Experiment einer Fernsehdebatte der aussichtsreichsten Bewerber als gelungen gelten."/DP/jha