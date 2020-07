Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Wirtschaft

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Wirtschaft

(.) Auch wenn zuverlässige Daten aus der Wirtschaftsstatistik für das dritte Quartal noch nicht vorliegen, sprechen Beobachtungen wie die Zunahme des Stromverbrauchs oder die steigende Zahl der Lastwagen auf den Autobahnen für eine in Gang gekommene wirtschaftliche Erholung nach einem Quartal des Schreckens.



Ob diese Erholung Kraft gewinnt und nachhaltig verläuft, lässt sich heute nicht sagen. In Zeiten hoher Unsicherheit haben Prognosen noch weniger Sinn als sonst. (.) Es liegt an der Politik, durch die Sicherung offener Märkte auch in Zeiten geopolitischer Spannungen die Globalisierung zu bewahren und die Zerstörung internationaler Lieferketten zu verhindern. Es liegt an uns allen, durch einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie zu verhindern, dass uns eine zweite Welle mit Macht erfasst./yyzz/DP/zb