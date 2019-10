Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Einheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Einheit

Zum Mut, der verbinden soll, gehört auch, sich die Freund-Feind-Kategorien weder von rechts noch von links aufzwingen zu lassen.



Nicht alle Feinde, die so genannt werden, sind tatsächlich Feinde der Demokratie. Sie werden dazu gemacht, aus Angst, wer nicht früh genug und laut "Nazi" rufe, werde bald selbst dazugerechnet. Den Treibern des aktuellen Spiels hat Joachim Gauck jetzt ins Stammbuch geschrieben: "Auch linksliberale Meinungsführer müssen lernen zu tolerieren, dass Teile unserer Gesellschaft anders ticken, anders denken, anders sprechen, auch wenn dies bei liberalen Eliten Kopfschütteln, Ratlosigkeit und Ablehnung hervorruft." Das demokratische Spektrum ist, so gesehen, wesentlich breiter, als es dreißig Jahre nach dem Mauerfall gemacht wird. Kann in Kiel das Trennende überbrückt werden? Mut verbindet./al/DP/zb