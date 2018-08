Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutschen Wirtschaftswachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutschen Wirtschaftswachstum

(...) Zurechtkommen müssen die Unternehmen (.



..) mit wachsenden politischen Risiken auf ihren Auslandsmärkten. Das größte liegt aktuell in Trumps Protektionismus, der vielfache Gegenreaktionen provoziert. (...) Nicht zu unterschätzen ist auch das ungeklärte Verhältnis zu Großbritannien, das im Frühjahr aus der EU ausscheiden will. (...) Es gibt zwar Grund zur Hoffnung, dass sich die erfahrene deutsche Wirtschaft in diesem Umfeld weiter behaupten kann. Doch es ist mit hohen Kosten verbunden, wenn Lieferketten politisch mutwillig gestört oder unterbrochen werden. Auf die Lasten, die von außen auf die Wirtschaft zukommen, hat die Bundesregierung nur wenig Einfluss. Umso mehr sollte sie prüfen, was sie jetzt zur Entlastung beitragen könnte. Es wäre nicht der schlechteste Zeitpunkt für eine Senkung der Unternehmenssteuern./yyzz/DP/zb