Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutschen Wirtschaftswachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu deutschen Wirtschaftswachstum:

"(...) Der Boom wird den von der Regierung bestellten "Wirtschaftsweisen" inzwischen sogar unheimlich; sie warnen in ihrem jüngsten Gutachten vor einer Überhitzung - und vor einer weiteren Ausweitung der Sozialleistungen.



Doch das wird die Macher der Talkshows in den staatlichen Sendern kaum davon abhalten, weiter an der Legende von weitverbreiteter Armut zu stricken, obwohl die Lage anders ist. (...) Ziehen die "Jamaika-Verhandler" (CDU, CSU, FDP, Grüne) den richtigen Schluss aus der komfortablen Kassenlage für ihr wahrscheinliches Regierungsbündnis? Ein Staat nimmt seinen Bürgern Stück für Stück Freiheit, wenn er ihnen immer weniger Geld lässt. Nicht mehr Verteilungspolitik braucht es, sondern mehr Freiheit und Zukunftsinvestitionen in Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur."/yyzz/DP/stb