Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu britischen EU-Austritt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu britischen EU-Austritt:

"(...) Der Streit über das künftige Regime an der inneririschen Grenze steht einem Abschluss entgegen; wobei eine Lösung dieses Streits der Quadratur des Kreises gleichkäme - es ist kompliziert und politisch überfrachtet.



Und so schwankt die Stimmung von Berlin bis London zwischen einem "das Ende ist nahe" und der Hoffnung, dass ein Durchbruch noch in letzter Minute gelingen werde. Das wäre in der Tat zu hoffen. Kein Mensch, der bei Verstand ist, ob auf dem Kontinent oder jenseits des Kanals, kann sich wünschen, dass es zu einem "harten Brexit" kommt (...). Es ist richtig, dass man sich auf diesen Fall vorbereitet. Noch besser ist es, wenn beide Seiten ihre Energie und Kreativität in eine Verhandlungslösung investieren. Wenn dazu Kompromisse notwendig sein sollten, dann ist es halt so. (...)"/DP/jha