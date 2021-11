Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu beabsichtigten Rentenerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu beabsichtigten Rentenerhöhung:

"(...) Die Lohnentwicklung ist noch verzerrt durch die mit Schulden finanzierten staatlichen Corona-Hilfen, darunter teure Sonderregeln zum Kurzarbeitergeld.



Es ist also längst nicht alles erwirtschaftet, was da verteilt werden soll. Zu-dem hat die große Koalition den Generationenvertrag einseitig zu Lasten der Jüngeren geändert und den "Nachholfaktor" aus-gesetzt, der in Krisen die Balance zwischen Beitragszahlern und Alten wahren sollte. (...) Diese Unwucht hat gerade die FDP in der Opposition immer kritisiert. Die Ampel-Verhandlungen bieten ihr nun Gelegenheit, das zu korrigieren. Das müsste Grünen ebenfalls ein Anliegen sein. Auf beiden Parteien ruhen Hoffnungen sehr vieler junger Wähler. Deren Freiheit ist nicht nur durch den Klimawandel bedroht."/DP/jha