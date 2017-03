Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' Zur Antrittsrede Steinmeier

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Antrittsrede Steinmeier:

"Steinmeier nutzte den besorgniserregenden Kurs der Türkei als Einstieg in das Thema, das sich durch seine Amtszeit ziehen wird: Wie verhindert man, dass müde oder wütend gewordene Demokraten der sich ausbreitenden "Faszination des Autoritären" erliegen? Gegen diese ist, da hat Steinmeier recht, auch das gebrannte Deutschland nicht vollkommen immun.



Das Rezept des neuen Staatsoberhauptes dagegen ist, darin unterscheidet er sich kaum von seinem Vorgänger: Mut. Den verordnete er den Deutschen in seiner Rede so oft, dass auch der Verzagteste es nicht überhören konnte. Denn Angst essen nicht nur Seele auf, wie ein Film von Rainer Werner Fassbinder hieß, sie ist auch die Grundlage für das Geschäftsmodell der Populisten und "starken Männer" aller Länder."/DP/jha