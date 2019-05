Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Youtube-Video / CDU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Youtube-Video / CDU:

"Selbst wenn sich die Sottisen im Youtube-Video "Die Zerstörung der CDU" mit jugendlichem Übermut oder Szene-üblichen Übertreibungen erklären und entschuldigen ließen, so sind sie doch ein Symptom dafür, wie sehr das Internet zu einer Verflachung, Verrohung und Verdummung dessen führt, was hochgestochen "politischer Diskurs" genannt wird.



Das Werk des Youtubers "Rezo" reiht sich da nahtlos in die neue Form von Propaganda ein, die der rechtspopulistische Drang nach "Wahrheit" und "Freiheit" geschaffen hat. Nur handelt es sich in diesem Fall um ein linkspopulistisches Machwerk (...). Aber ist es wirklich "Recherche", wie Rezo uns glauben machen will, oder auch nur "Beschäftigung" mit Politik, wenn Politiker pauschal als dumm, inkompetent, korrupt und verlogen dargestellt werden?"/al/DP/jha