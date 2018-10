Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahl in Brasilien

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahl in Brasilien:

In der Stichwahl wird es



..) sehr schwierig werden für Fernando Haddad, den Kandidaten der Arbeiterpartei. Dreizehn Jahre war sie an der Macht und hat Brasilien an den Punkt geführt, an dem es heute steht. Die wirtschaftliche Krise, die Korruption und die Gewalt (...) werden ihr und der restlichen politischen Klasse des Landes angelastet. Bolsonaro hat es geschafft, sich als den Ausweg aus all diesen Schwierigkeiten anzubieten. Haddad dagegen bleibt nichts anderes übrig, als sich auf ebendieses politische Establishment zu stützen, das die Wähler soeben abgestraft haben. Die kommenden drei Wochen bis zur Stichwahl werden Brasilien deshalb weiter und tiefer spalten. Die Wahl wird noch mehr Wut und Hass freisetzen. Keinem der beiden Kandidaten kann es gelingen, das Land zu vereinen und zu versöhnen. (...)/yyzz/DP/stk