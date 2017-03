Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Verhältnis Türkei und EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Verhältnis Türkei und EU:

"Die Türkei will nicht mehr, und die EU (.



..) kann nicht mehr: Die Sache mit der Vollmitgliedschaft hat sich erledigt. Doch kann dem Westen nicht daran gelegen sein, dass das Land am Bosporus, dessen Möglichkeiten Erdogan hoffnungslos überschätzt, zu einem Spielfeld russischer, chinesischer und islamistischer Interessen wird. Auch wenn es dieser Tage schwerer fällt denn je, sollte man die vernünftigen Türken, die von ihrem Präsidenten übertönt werden, nicht vergessen. Eine Demokratie wie die deutsche darf sich von einem Autokraten wie Erdogan nicht alles bieten lassen. Doch sollte sie auch nicht die Rolle übernehmen, die er ihr in seinem Spiel um die totale Macht zuweisen will. Im Umgang mit Erdogan gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren - und tunlichst zu vermeiden, was ihm am 16. April auch noch helfen würde."/zz/DP/stb