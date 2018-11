Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu UN-Migrationspakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den UN-Migrationspakt:

"Das Misstrauen, das dem Pakt entgegengebracht wird, bezieht sich auf ideologische Verdachtsmomente, also auf den sprichwörtlichen Pudding, der an die Wand genagelt werden muss.



Dass Migration durchweg Gutes bewirkt, wie es in der Präambel heißt, entspräche eher der Wirklichkeit, wenn die "reguläre" gemeint wäre. Warum steht ausgerechnet an dieser Stelle kein Klartext? Das nährt den zweiten Verdacht, hier werde der Versuch unternommen, einen Trippelschritt weiter in Richtung Menschenrecht auf Einwanderung (vulgo: Bleiberecht für alle) zu kommen. Das würde für Deutschland vielleicht einen weiteren Zacken in der Krone moralischer Autorität bedeuten. Sicher aber nicht mehr Akzeptanz und Solidarität in Sachen Migrationspolitik."/zz/DP/tos