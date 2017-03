Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Türkei/Wahlkampfauftritte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Türkei/Wahlkampfauftritte

Was kann ein Rechtsstaat machen, wenn das eigene Land als Propagandabühne von einem anderen, autoritären Staat benutzt wird (.



..)? Die Antwort kann nur lauten: Rechtsverletzungen anprangern und dagegen vorgehen, aber die eigenen Regeln (...) streng beachten. Natürlich kann hierzulande ein ausländisches Regierungsmitglied bei privaten Gastgebern auftreten. Eine Veranstaltung darf jedenfalls nicht abgesagt werden, schon gar nicht eine in geschlossenen Räumen, weil man ein Verkehrschaos oder Gegendemonstranten befürchtet. Das wäre eine Verstoß gegen die Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Es ist Aufgabe des Staates (...) zunächst den Grundrechten der Veranstalter Geltung zu verschaffen. Das bietet auch die Gelegenheit, der Türkei zu zeigen, was Freiheit tatsächlich bedeutet: Sie kann mit Zumutungen verbunden sein. (...)/be/DP/mis