Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Türkei/Flugabwehrsystem

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Türkei/Flugabwehrsystem

Kein Zweifel kann daran bestehen, dass Erdogan wusste, auf was er sich mit dem Kauf der russischen S-400 einlässt.



Seit vielen Jahren wird darüber debattiert, welches Flugabwehrsystem die Türkei anschaffen solle. Die Türken kannten die Vorbehalte der Verbündeten genau. Und diese sind berechtigt: Ein System, das Russland Informationen über westliche Waffentechnik verschaffen kann, sollte ein Nato-Mitglied nicht erwerben. Erdogan hat den Ausschluss aus dem F-35-Programm deshalb in erster Linie selbst zu verantworten. Der Schaden geht allerdings weit über die amerikanischen Jobs hinaus, die Trump jetzt gefährdet sieht. Die Nato wird an ihrer so immens wichtigen Südflanke von Putin ausgestochen./yyzz/DP/mis