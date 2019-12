Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trumps Wutbrief an Pelosi

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trumps Wutbrief an Pelosi:

"(...) Trumps sechs Seiten langer Tweet an Pelosi, die Republikaner im Senat, seine Anhänger im ganzen Land und die in hundert Jahren lebenden Amerikaner stellt in seiner kalkulierten Maßlosigkeit alles in den Schatten, was Trump bisher von sich gab.



Sein Geschäftsmodell ist die Spirale: Ein Wutpräsident, der von Wutbürgern gewählt wurde und wiedergewählt werden will, kann nicht kleinlaut werden - er muss immer noch einen drauflegen. Dieser Drang ließe wohl auch in einer zweiten Amtszeit nicht nach. Trump weiß, das zeigt auch sein Vergeltungsschlag, dass der angebliche Putschversuch seine Chancen eher vergrößert als verkleinert, sein größtes Ziel zu erreichen."/be/DP/nas