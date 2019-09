Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump:

"Nach jetzigem Stand hat die Ukraine-Affäre - Trumps klarer Versuch, Kiew zu nötigen, seinem möglichen demokratischen Herausforderer Joe Biden durch Ermittlungen zu schaden - aber nicht das Zeug, konservative Wähler massenhaft gegen den Präsidenten einzunehmen.



Also dürften sich republikanische Senatoren, die ihr Schicksal zusehends an das seinige ketteten, nicht plötzlich von ihm lossagen. Zu befürchten ist eher ein Bumerang-Effekt: dass die Öffentlichkeit die Anklage durch den politischen Gegner als den eigentlichen Machtmissbrauch auffasst. ... Wenn Trump jetzt verkündet, ein Impeachment wäre "sehr positiv" für ihn, ist das also mehr als Pfeifen im Walde. Er kann seine mäßige Bilanz den Demokraten in die Schuhe schieben, die statt Gesetzgebung auf "Hexenjagd" gingen. Und er kann auf einen Freispruch hoffen."/al/DP/jha