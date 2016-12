Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Terroranschlag in Berlin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Terroranschlag in Berlin

(...) Für Menschen mit hoher krimineller Energie wie Amri ist dieses Europa ein Dorado, wie man es sich schöner nicht vorstellen kann.



Sicherheitsbehörden, die nicht kooperieren können oder wollen und manchmal auch nicht dürfen, Datenbanken, die ein irrwitziges Eigenleben führen, wenn sie überhaupt gepflegt werden - wie hat man sich in Europa nach den Anschlägen vom 11. September 2001 über das Tohuwabohu aus Nachrichtendienst und Polizeibehörden in den Vereinigten Staaten erhaben gefühlt. Fünfzehn Jahre später sind die europäischen Nachrichtendienste mehr denn je auf ihre Partner jenseits des Atlantiks angewiesen. Zudem lässt der Fall Amri die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Europa wieder einmal in blutrotem Licht erscheinen. (...)/yyzz/DP/mis