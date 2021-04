Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Söders Kanzlerkandidatur

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Söders Kanzlerkandidatur:

Von Armin Laschet war immer schon klar, dass er Kanzlerkandidat werden wollte.



Deshalb hatte er um den Parteivorsitz gekämpft und wäre nicht gewählt worden, wenn es nicht von ihm erwartet worden wäre. Aber Söder? Er hatte sich nie so deutlich erklärt wie am Sonntag nach der Klausur des geschäftsführenden Fraktionsvorstands: "Ich bin bereit." Ihm blieb auch nichts anderes mehr übrig. Viel zu lange hatte er CDU und CSU mit vagen Andeutungen auf die Folter gespannt. Hätte er sich jetzt einfach mit einem "Mach's du, Armin" aus dem Rennen verabschiedet, wäre Söder als selbstverliebter Spieler in die Parteigeschichte eingegangen. Zum ersten Mal aber deutete Söder auch an, unter welchen Umständen er nachgeben will. Sollte sich die CDU-Führung hinter Laschet scharen, beuge er sich der Schwesterpartei./ra/DP/mis