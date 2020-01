Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Siemens

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Siemens:

"Selten ist das Dilemma zwischen wirtschaftlichen Interessen und Klimaschutz so deutlich geworden.



Erst einmal gescheitert sind die Versuche von Kaeser, Siemens als nachhaltiges Unternehmen zu präsentieren, das von 2030 an CO2-neutral agieren will. Die berechtigten Forderungen einer jungen Generation prallen mit den genauso berechtigen Anliegen von Aktionären sowie Hunderttausenden von Beschäftigten zusammen. Die Herausforderungen betreffen nicht nur Siemens, sondern alle Unternehmen in Deutschland und der Welt. Völlig neue Grenzen müssen gesteckt werden, um alle Existenzfragen zu beantworten. Da wird eine Konfrontation wie die derzeitige wenig helfen. Was die Politik noch lernt, wird in der Wirtschaft wohl noch schneller geschehen müssen - wie die außer Kontrolle geratene Dynamik um Siemens zeigt."/zz/DP/jha