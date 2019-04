Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Schwarzes Loch

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Schwarzes Loch:

"Das Event Horizon Telescope (EHT) hat zum ersten Mal ein Bild des "Schattens" eines Schwarzen Lochs aufgenommen.



Die Existenz der von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagten extremen Objekte, deren kompakte Masse die Raumzeit so stark krümmt, dass nicht einmal Licht ihnen entkommen kann, wurde viele Jahre lang angezweifelt (...) In den vergangenen Jahrzehnten verdichtete sich aber die Überzeugung, dass Schwarze Löcher einerseits Endstadien im Leben massereicher Sterne darstellen und andererseits in sehr viel größerer Form im Zentrum fast aller Galaxien existieren. Ein solches zentrales supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum der elliptischen Galaxie M87 ist nun durch seinen Schatten vor dem ringförmigen Hintergrund des ihn umgebenden Gases bei Radiowellenlängen sichtbar geworden."/zz/DP/he