Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Sanktionen gegen Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sanktionen gegen Russland:

"Bringen Sanktionen grundsätzlich nichts? Hat Peter Altmaier recht, dass "noch nie ein Land wie Russland in der Vergangenheit durch Sanktionen zu einer Änderung seines Verhaltens bewegt wurde"? (.



) Genau kann niemand wissen, was gewesen wäre, wenn der Westen wieder und wieder darauf verzichtet hätte, Stärke zu zeigen und den Preis für die menschen- und völkerrechtswidrige Politik von Potentaten in die Höhe zu treiben. Zum Selbstzweck dürfen Sanktionen nicht verkommen. Erst recht sind sie kein Ersatz für die Notwendigkeit, breitestmögliche Einigkeit gegen die globalen Schurken herzustellen. Vermutlich kann sich selbst Altmaier an keinen Fall erinnern, in dem ein Land wie Russland allein durch gutes Zureden zu einer Änderung seines Verhaltens bewegt worden wäre."/DP/jha