Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Regionalwahlen in Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Regionalwahlen in Russland:

Auch wenn Moskau ein Sonderfall ist, weil keine andere russische Stadt ein oppositionelles Milieu vergleichbarer Größe hat, ist dieses Ergebnis für Putins Regime ein Warnsignal - und das nicht nur, weil Russland so zentralistisch organisiert ist, dass sich vieles in der Hauptstadt entscheidet.



Die Verluste dort haben gezeigt, dass die Kreml-Partei nicht mehr unverletzbar ist. Das Regime wird daraus seine Schlüsse ziehen. Wahrscheinlich wird es die Repressionen verstärken. Und es besteht die Gefahr, dass Putin wieder einen ähnlichen Weg gehen wird wie das vorige Mal, als die soziale Basis seiner Herrschaft zu bröckeln begann. Damals annektierte er die Krim und begann den Krieg in der Ostukraine. Wer jetzt über eine Wiederannäherung an Russland redet, sollte das im Sinn haben./zz/DP/zb