Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Reformationsjubiläum

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Reformationsjubiläum:

"Nein, die Situation des Christentums in Deutschland lässt sich nicht schönreden.



Vielleicht wäre es an der Zeit, dass beide Kirchen dies den Leuten im Land auch stärker verdeutlichten: Wenn niemand mehr hingeht und dafür bezahlt, wird die Orgel in eurem Ort Schimmel ansetzen, die Kirchenglocke verstummen, das Kirchenschiff leer stehen. Und wenn das Christentum allmählich verblasst, wird das nicht nur die Gebäude betreffen. Für den Seniorenkaffee und das Zeltlager müsst ihr euch dann auch neue Leute suchen. Es gibt nämlich kein Naturgesetz, dass all das fortbesteht. So käme, und damit gelangt man wieder zurück zu Martin Luther, deutlicher in den Blick, dass auch großen Organisationen wie den Kirchen Entscheidungen zugrunde liegen, die von Einzelnen getroffen werden und von diesen auch verantwortet werden müssen."/yyzz/DP/he