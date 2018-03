Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins Wiederwahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wiederwahl Putins:

"Die Verlängerung der Herrschaft Wladimir Putins um mindestens sechs Jahre prolongiert auch das Grundproblem, das den Westen plagt, seit Russland sich wieder in einen autoritär geführten aggressiven Staat verwandelt hat.



Wie geht man um mit einem Regime, das, wie es so oft heißt, gebraucht werde zur Lösung der großen internationalen Konflikte - wenn dieses Regime diese Konflikte auch deswegen erst schafft, um wieder "gebraucht" zu werden? Moskaus Macht besteht vor allem in dem Potential, Konflikte jederzeit entstehen, eskalieren und chronisch werden zu lassen. (...) Auf dem Kreuzzug zur Wiedergewinnung imperialer Größe ist der Kreml zum Schutzpatron von Diktatoren geworden - und zu einer Bedrohung für jene Nachbarn Russlands, in denen aus Putins Sicht die größte aller Gefahren droht: die Demokratie."/zz/DP/nas