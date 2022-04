Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins Rede in Wostotschnyj

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Putins Rede in Wostotschnyj:

"Die Triumphe der Vergangenheit, vom Sieg über Hitler-Deutschland bis zum Sputnik-Schock, haben den Untergang der Sowjetunion überdauert. Sie spielen auch in Putins Propaganda eine zentrale Rolle. (.) Die Sanktionen des Westens treffen die russische Wirtschaft und damit den Staat schon jetzt schwer. Aus Putins Äußerungen kann man die Erwartung herauslesen, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen nach dem Krieg in der Ukraine schon wieder normalisieren würden. Sollte der russische Präsident das wirklich glauben, dann wäre das eine weitere Fehlkalkulation. (.) Putin aber tut selbstredend alles dafür, um an der Macht zu bleiben, lebenslang. Eine andere Option hat er nicht (mehr). Zur Sicherung seines Regimes braucht er einen "Sieg" in der Ukraine, mit dem er die Opfer und Kosten auf russischer Seite rechtfertigen kann."/yyzz/DP/men