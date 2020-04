Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Pandemiefolgen/Weltwirtschaft

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Pandemiefolgen/Weltwirtschaft

(.) Einen solchen Einbruch hat es seit der Großen Depression der dreißiger Jahre nicht mehr gegeben.



Selbst in der Finanzkrise vor gut zehn Jahren kam die Weltkonjunktur mit einem Minus von 0,1 Prozent mehr als glimpflich davon. Nur ist das Basisszenario leider zu positiv. Denn es geht von einem Abklingen der Pandemie und der Wiederbelebung weiter Teile der Wirtschaft in den kommenden Monaten aus. Realistischer ist aber, dass Auflagen zu früh gelockert und damit neue Krankheitsausbrüche ermöglicht werden, die neue Einschränkungen des Geschäftslebens erzwingen. (.) Der vom Währungsfonds beschlossene Schuldenerlass für die 25 ärmsten Länder ist richtig (.). Die größte Hoffnung ruht aber darauf, dass Forscher schnell einen Impfstoff finden und, genauso wichtig, dass dieser in der ganzen Welt verteilt wird. Und zwar schnell./yyzz/DP/zb