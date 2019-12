Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Nord Stream 2

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Nord Stream 2:

"(.) Unter Verbündeten darf man nicht so miteinander umgehen.



Die Sanktionen sind ein weiterer Schlag für die europäisch-amerikanischen Beziehungen. Sie tragen dazu bei, die Risse in den transatlantischen Beziehungen zu vertiefen - und das in einer Zeit, in der die westlichen Verbündeten angesichts globaler Herausforderungen eigentlich wieder enger zusammenrücken sollten. In der Sache aber haben die Vereinigten Staaten recht. Nord Stream 2 ist ein politisches Projekt der russischen Führung, das der europäischen Sicherheit schadet. (.) Die EU-Kommission und die osteuropäischen EU-Mitglieder, deren Sicherheitsinteressen dadurch berührt werden, laufen seit Jahren Sturm dagegen. Berlin hätte besser auf sie gehört als auf deutsche Manager, die von Putin mit Freundschaftsorden ausgezeichnet werden."