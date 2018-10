Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Nafta-Nachfolge-Abkommen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Nafta-Nachfolge-Abkommen:

"Als 'Muster' dürfte Trump (...) die Verhandlungsführung betrachten, die zu dem vorläufigen Erfolg geführt hat - und an dieser Stelle wird es für die Europäer besonders interessant, die ja noch am Anfang ihrer Gespräche stehen.



Zunächst hatte Trump mit seiner Pauschalkritik am Nafta-System maximale Verunsicherung (...) geschaffen. Die Mexikaner hatten schon im Wahlkampf fast täglich ihr Fett abbekommen. (...) Vorige Woche noch bekundete Trump, keiner möge die kanadische Unterhändlerin ChrystiaFreland. Da hatte er es bereits geschafft, seine Verhandlungspartner zu spalten, mit den Mexikanern eine Übereinkunft zu finden und Ottawa damit ein Ultimatum zu stellen: Hätte Trudeau Sonntagnacht nicht Ja gesagt, hätte sich Trump mit einem amerikanisch-mexikanischen Pakt begnügt - wenn er nicht bloß bluffte."/al/DP/stw