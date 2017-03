Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merkel/Türkei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegenüber der Türkei:

"Treue Helfer Merkels bieten jetzt Ersatzsanktionen auf wie etwa die Ankündigung, in Erdogans Reich keinen Urlaub mehr machen zu wollen.



Wenn dieser trotzdem weiter wochenlang das Unsägliche sagt und seine Geiseln nicht freilässt, wird Merkel freilich immer stärker unter Druck kommen, mehr zu tun, als die Nazi-Vergleiche "deplatziert" zu nennen. Den Verdacht, sie sei wegen des Flüchtlingsabkommens erpressbar, wird die Kanzlerin so jedenfalls nicht los. Merkel will nicht dazu beitragen, dass Erdogan im April gewinnt. Das ist, wie die Bundestagsdebatte zeigte, eine parteiübergreifende Haltung. Aus Sicht der Union sollte Merkel freilich langsam auch darüber nachdenken, was sie tun muss, damit sie ihre eigene Wahl nicht verliert."/zz/DP/tos