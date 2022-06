Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merkel im Berliner Ensemble

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merkel im Berliner Ensemble:

"(...) Klüger wären wir auch, wenn wir wüssten, ab wann die Einsicht Merkels zum Handeln trieb: "Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht." War das schon vor mehr als zehn Jahren bekannt, als Merkel wusste, dass Putin die EU zerstören will? Denn die "Sprache", militärische Abschreckung, ist ganz offensichtlich nicht gesprochen worden. (...) Wir wissen, dass Merkel weiß, dass die Öffentlichkeit mehr als ein Großthema kaum noch verträgt. Dass eine Bundeskanzlerin aber mehr als ein Großthema zu beackern hat. Dass, wer brüllt, nicht recht hat. Dass Merkel Vertrauen hat in die Bundesregierung. (Was hätte sie über Söder gesagt?) Dass sie nicht irgendwo anruft, um sich einzumischen. Und dass sie sich nicht entschuldigen wird. Vermutet hatten wir das alles schon seit Langem. Jetzt wissen wir es ganz genau."/DP/jha