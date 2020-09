Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Machtübergabe/USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Machtübergabe/USA:

"Man kann es nicht glauben, man will es nicht: Der Präsident der Vereinigten Staaten lässt die Frage offen, ob er sich im Fall einer Niederlage in der Wahl im November zur friedlichen Übergabe der Macht verpflichte.



"Wir werden sehen, was passiert", lautet die wurstige Antwort Trumps, der damit ein Kernprinzip der Demokratie zur Disposition stellt; und das abermals, ohne dass es anschließend zu einem geballten Aufschrei gekommen wäre. Immerhin hat der Republikaner Romney, der noch hin und wieder Widerworte wagt, es jetzt auf den Punkt gebracht: "Fundamental für die Demokratie ist die friedliche Übergabe der Macht. Ohne die sind wir in Belarus." So weit ist Amerika unter dem Institutionenverächter Trump gekommen, dass es schon mit dem Belarus des Wahlmanipulators Lukaschenka verglichen wird.