Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Lage der EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Lage der EU:

"Die Suche nach Kompromissen war in der Geschichte der EU immer schwierig, und oft genug endete sie mit unbefriedigenden Formeln, die ein Problem nicht lösten, sondern in die Zukunft verschoben.



Aber nun sind die Grundlagen ins Rutschen geraten - emotional und politisch. Es ist leicht, mit dem Finger auf die polnische Regierung zu zeigen, die sich mit ihren Angriffen auf die Justiz gerade daran macht, die Gewaltenteilung auszuhebeln; (...) Doch ist die polnische Regierung nur ein besonders prägnantes Beispiel für Tendenzen, die in vielen EU-Staaten zu beobachten sind. So paradox es scheinen mag: In der wachsenden Skepsis gegenüber der EU und der Zustimmung zu Kräften, die sich als Zerstörer funktionierender Regeln aufspielen, scheinen sich Osten und Westen erstmals seit der Erweiterung (...) emotional anzunähern."/DP/jha