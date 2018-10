Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Länder und Kommunen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Länder und Kommunen":

"Im Bundestag fehlt es nicht an Haushaltspolitikern der Regierungsfraktionen, die sich rühmen, noch nie sei für die Kommunen so viel getan worden wie heute.



Für die Tilgung des Fonds "Deutsche Einheit" mag das in der Tat richtig sein. Zu anderen "Entlastungen" ist aber hinzuzufügen: Entlastet werden müssen die Kommunen nur deshalb, weil sie belastet werden. Jährlich steigen die Sozialausgaben, die der Bund beschlossen hat, um etliche Milliarden Euro. Die Kommunen zahlen ein Großteil dieser Sozialausgaben, bekommen aber nur einen Bruchteil direkt finanziert. Bei noch so ausgeklügelten Systemen zum Finanzausgleich ist das für Städte, Gemeinden und Länder ein schwarzes Loch ihrer Haushalte, für dessen Eindämmung bislang noch keine Regierung eine Dauerlösung gefunden hat."/al/DP/edh