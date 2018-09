Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kretschmer

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kretschmers Regierungserklärung:

"(.) Dem sächsischen CDU-Politiker wird die Sache aber nicht einfacher gemacht, indem die AfD seine Kritik an der Berichterstattung aus Chemnitz sofort aufnahm und mit eilfertigen Stellungnahmen der Regierung in Berlin gegen "Hetzjagden" auf Ausländer verglich.



Angela Merkel blieb am Mittwoch bei ihrer Darstellung und berief sich dabei auf "Videoaufnahmen", von denen bislang allerdings immer nur ein- und dieselbe zu sehen ist. Egal? Die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung wäre sicher größer, wenn sie nicht ganz so trotzig auch in Kretschmers Sicht ein Körnchen Wahrheit entdecken könnte. Vielleicht laufen diejenigen, die sich zu Unrecht kritisiert fühlen und nicht in einen Topf mit dem Mob geworfen werden wollen, dann auch wieder den Richtigen hinterher."