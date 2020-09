Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kommunalwahl/NRW

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kommunalwahl/NRW:

"(.) Das Wahlergebnis zeigt dem Ministerpräsidenten, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen fest im Sattel sitzt und der Machtwechsel von 2017 nicht so schnell enden muss wie der unter Jürgen Rüttgers zwölf Jahre zuvor.



Die Botschaft, die Laschet daran knüpft, dient ihm als Pfund für seine Bewerbung um den CDU-Vorsitz: Die CDU lässt mit mir an der Spitze die anderen hinter sich und kann mit "Maß und Mitte" Wahlen gewinnen.(.) Die SPD hingegen musste abermals in einer Größenordnung Federn lassen, wie das zuletzt am Ende der Ära Rau der Fall war. (.) Der Wink für die SPD könnte eindeutiger nicht sein: weg vom selbstgerechten Linksliberalismus, hin zu den Sorgen und Hemdsärmeln der Mittel- und Unterschicht. Wie so oft aber verrieten die ersten Reaktionen aus Berlin und Düsseldorf: Der Zug ist abgefahren."/yyzz/DP/nas