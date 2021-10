Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Koalitionsgesprächen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Koalitionsgesprächen:

"Für die Liberalen beginnt damit allerdings eine Zeit, in der sie zusehen müssen, dass das Erreichte nicht verwässert wird oder weiter im Ungefähren bleibt.



An erster Stelle muss dabei für die FDP stehen, die Finanzierung des "Aufbruchs" nicht in Habeck-Manier mit Worten, sondern mit Zahlen sicherzustellen. (...) Will die FDP seriöse Mitte dieser Koalition sein, wird sie Robert Habecks Pläne durchkreuzen und das Finanzministerium beanspruchen müssen. Dass Christian Lindner diese Personaldebatte losgetreten hat, lässt darauf schließen, dass nicht alles so glatt läuft, wie nach außen hin dargestellt wird. Weil der FDP schon jetzt mehr Zugeständnisse gemacht wurden, als es den Grünen lieb sein kann? Ganz sicher können sich SPD und Grüne der FDP aber nur sein, wenn sie auch diese Kröte noch schlucken."