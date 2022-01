Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klimapolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klimapolitik:

"Die "Klimabilanz" Robert Habecks gibt das "Sofortprogramm" wieder, das die Grünen im Wahlkampf angekündigt und die Ampelparteien nach der Wahl in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Es mischt lange Geplantes mit Notwendigkeiten. (...) Neu an den Ankündigungen (...) ist hingegen, dass selbst "gigantische" Anstrengungen nicht dazu führen könnten, dass in dieser und in der nächsten Wahlperiode die Ziele deutscher Klimapolitik erreicht werden. (...) Sollte sich herausstellen, dass andere Länder schneller und billiger die Ziele erreichen, die Deutschland trotz aller Belastung und trotz allem Aufwand verfehlt, wird es Zeit, über den Sinn dieser Politik nachzudenken. Denn es ist jetzt schon so, dass unsere Nach-barn europäische Klimaziele meistern, ohne ihre Bürger in eine ungewisse Zukunft zu führen."/DP/jha