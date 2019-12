Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klimapaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klimapaket:

"Ein Einstiegspreis für nationale CO2-Emissionszertifikate, der das Zeug hat, eine moderate Lenkungswirkung zu entfalten; eine Entlastung der Stromkunden durch eine Senkung der EEG-Umlage; für Fernpendler ein Ausgleich höherer Treibstoffkosten durch eine nochmals höhere Entfernungspauschale vom 21. Kilometer an - in der realen Welt der Politik klingt das nach einem nahezu idealen Kompromiss.



Warum nicht gleich so? Selten schallte der großen Koalition so viel Kritik aus so verschiedenen Richtungen entgegen wie Mitte September. Damals hatten Union und SPD (...) gefühlt nur heiße Luft produziert. Doch die Politiker taten so, als seien sie mit sich im Reinen; aber zumindest auf Seiten der Union ließen sie sich nicht dabei erwischen, sich im Fall des Falles ambitionierteren Lösungen zu verweigern."