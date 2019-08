Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kaschmir-Konflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kaschmir-Konflikt:

"Niemand hatte erwartet, dass der indische Ministerpräsident Narendra Modi vor seinen Kritikern einknicken würde.



Seine Rede an die Nation, in der er die Aufhebung des Autonomiestatus für das Gebiet Jammu und Kaschmir rechtfertigte, erinnerte in ihrer schlichten Argumentation aber ein wenig an Chinas "Erläuterungen" der Unterdrückung in Regionen mit ethnischen Minderheiten. Jetzt breche eine neue Ära in Jammu und Kaschmir an. (...) Indien ist eine Demokratie und unterscheidet sich allein dadurch positiv von so gut wie allen anderen Staaten in der Region. Zum Wesen der Demokratie gehört aber, dass man Minderheiten nicht unterdrückt. Das will Modi nicht wahrhaben. Er hat sich, seine Regierung und sein Land damit auf einen gefährlichen Weg gezwungen."/al/DP/jha