Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kampf gegen den IS

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kampf gegen den IS:

"Es ist zwar unklar, inwieweit Bagdadi zuletzt noch die Strippen in seinem globalisierten Terrorunternehmen zog.



Doch unabhängig davon ist sein Tod ein schwerer Schlag für die Propaganda, die seine vermeintliche Unverwundbarkeit bejubelt. Völlig erledigt ist der IS freilich noch nicht; geschweige denn die Hydra des militanten Islamismus. Trump hat daher versprochen, im Kampf gegen den Terror nicht zu erlahmen; man habe Bagdadis Nachfolger schon im Visier. (...) Aus der geglückten Antiterroroperation folgert er nicht, dass eine fortgesetzte Syrien-Präsenz auch in Amerikas Interesse läge. Vielmehr möchte Trump sich mit der breitschultrig vorgetragenen Erfolgsnachricht ("Er starb wie ein Hund") gegen die Kritik an seiner Rückzugspolitik immunisieren, zumal in der eigenen Partei."